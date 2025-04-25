PODCAST CANLI YAYIN
Osmaniye’deki feci olayın görüntüsü ortaya çıktı: Anne - kız hayatını kaybetti!
Haberler Yaşam Videoları

Osmaniye'deki feci olayın görüntüsü ortaya çıktı: Anne - kız hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 25.04.2025 00:48:18 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 00:50:38

Toprakkale ilçesinde sulama kanalında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'ta, sulama kanalında elini yıkamak isteyen 6 yaşındaki Özlem Üstün , elektrik akımına kapıldı. Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Üstün (37) de akıma kapılarak ağır yaralandı. Anne ve kızı, çevredekiler tarafından Toprakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde yapılan incelemede, bir doğalgaz firmasının kazı çalışmaları sırasında elektrik kablolarının zarar gördüğü ve kaçak akım oluştuğu değerlendirildi. Bunun üzerine doğalgaz firmasının 9 çalışanı gözaltına alındı .

Anne ve kızın hayatını kaybettiği olayın görüntüleri, güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

SIRADAKİ VİDEO
Antalya'da kaybolan Sefa Çağlar Kılavuz’un cansız bedeni bulundu!
24.04.2025Perşembe
Bartın'da feci kaza kamerada: Ortalık can pazarına döndü! 8 yaralı
24.04.2025Perşembe
Kastamonu’da trafik kazası: Virajı alamayıp şarampole yuvarlandı! 3 yaralı
24.04.2025Perşembe
Bursa'da feci kaza: Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
24.04.2025Perşembe
Teneffüs sonrası gerilim: Öğrenci velisi öğretmeni darp etti
24.04.2025Perşembe
Bunlar da Var
CHP’li Altıeylül Belediyesi’nden skandal: Çocukların gözü önünde direk dansı yaptırıldı 00:08
CHP'li Altıeylül Belediyesi'nden skandal: Çocukların gözü önünde direk dansı yaptırıldı
24.04.2025Perşembe
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 23 Nisan’da ilk konserini veriyor 02:55
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 23 Nisan'da ilk konserini veriyor
23.04.2025Çarşamba
Batman’da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş Mardin’de toprağa verildi 03:21
Mardin'e şehit ateşi düştü!
23.04.2025Çarşamba
Kuruluş Osman 189. Bölüm nefesleri kesti! Osman Bey ve Bala Hatun Halime’yi kurtardı 04:58
Kuruluş Osman 189. Bölüm nefesleri kesti!
23.04.2025Çarşamba
CANLI YAYIN