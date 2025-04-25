Osmaniye’deki feci olayın görüntüsü ortaya çıktı: Anne - kız hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 25.04.2025 00:48:18 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 00:50:38

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'ta, sulama kanalında elini yıkamak isteyen 6 yaşındaki Özlem Üstün , elektrik akımına kapıldı. Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Üstün (37) de akıma kapılarak ağır yaralandı. Anne ve kızı, çevredekiler tarafından Toprakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde yapılan incelemede, bir doğalgaz firmasının kazı çalışmaları sırasında elektrik kablolarının zarar gördüğü ve kaçak akım oluştuğu değerlendirildi. Bunun üzerine doğalgaz firmasının 9 çalışanı gözaltına alındı .

Anne ve kızın hayatını kaybettiği olayın görüntüleri, güvenlik kameralarına an be an yansıdı.