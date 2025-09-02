Osmaniye’de zincirleme kaza: 3 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Bostanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 3 aracın çarpışması sonucu kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.