Osmaniye’de zincirleme kaza: 3 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Bostanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 3 aracın çarpışması sonucu kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

