Osmaniye'de polise silah doğrultan adam ayağından vuruldu! İşte o anlar

Osmaniye'de 8 Haziran günü Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri taksiyi durdurmak istedi.

Bu sırada takside müşteri olarak bulunan 2 kişiden M.E. kaçtı. 12 ayrı suçtan aranan İ.E. ise silahını çekip, taksi şoförüne gaza basmasını söyledi.

Çevirmeyi gördü, kaçmaya çalıştı

Polis, peşine düştüğü taksiyi bir süre sonra durdurdu. İ.E. aracı kaçırmaya çalışınca polis lastiklere ateş ederek patlattı.

Bu kez araçtan inen İ.E., silahını polise doğrultunca bacağından vurularak yakalandı.

Polise silah doğrultunca ayağından vuruldu

Yaralı şüpheliye ilk müdahaleyi görevli polis memurları bacağına tampon uygulayarak yaptı.

Silaha el koyun polis, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada bir miktar eroin ele geçirdi. İ.E.'nin ikametinde yapılan aramalarda ise 17 uyuşturucu hap, 6 gram eroin ve 1 mermi bulundu.

Şüpheli İ.E hastaneye kaldırılırken, M.E. de yapılan kapsamlı çalışmayla yakalandı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tehdit altında durmasına engel olunan taksi sürücüsü hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadı.