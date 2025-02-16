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Osmaniye’de otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı
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Osmaniye'de otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 21:34 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 21:34

Osmaniye'de bir otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada yaralanan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Evren Ş. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Osmaniye merkeze bağlı Hemite köyü yakınlarında sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak, kanal içerisinde sedyeye bağlanan iple yukarı çekildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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