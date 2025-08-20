PODCAST CANLI YAYIN

Osmaniye'de korkunç anlar: İnşaat demirleri motosikleti ezdi

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde tırdan indirilen inşaat demirleri, yoldan geçen motosikletin üzerine devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DEMİRLER MOTOSİKLETİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Olay, Bahçe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Murat B. yönetimindeki 31 YL 952 plakalı tırın yan kapaklarından indirilen inşaat demirleri, yoldan geçen 80 AGL 038 plakalı motosikletin üzerine devrildi.

2 KİŞİ YARALANDI
Motosiklette bulunan Arda Kasar ve Cihat Ateş yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla demirlerin altından çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

TIR ŞOFÖRÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Olay sonrası tır, emniyet garajına çekildi. Sürücü Murat B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

O ANLAR KAMERADA
Devrilen demirlerin motosikletin üzerine düşme anı, tır şoförünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

