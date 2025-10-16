Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Kaza, Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki bir otomobil ve iki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan otomobildeki sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.