Haberler Yaşam Videoları Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 ölü

Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 ölü

Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 ölü
25.06.2023 09:19

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:35
Otomobil scootera çarptı 14...
Yaşam 00:46
Üsküdar'da bidonla benzin...
Yaşam 02:03
İstanbul’da Kurban Bayramı...
Yaşam 04:02
Tatbikatı gerçek sanan...
Yaşam 02:52
Yılan korkusuyla yakılan ateş...
Yaşam 03:43
Selde araç içinde mahsur kalan...
Yaşam 03:26
Kaçak göçmenleri taşıyan araç...
Yaşam 02:16
“Tacize uğradım” diyen kadını...
Yaşam 01:40
The Simpsons bunu da bilmiş!...
Yaşam 02:10
Balkonda asılı kalan epilepsi...
Yaşam 04:00
Ankara'yı sağanak vurdu!...
Yaşam 00:51
Meksika’da 'dur' ihtarına...

Osmaniye’de orta refüje çarparak karşı şeride geçen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde merkez D 400 karayolu üzeri Osmaniye-Düziçi istikameti Çona köyü yakınlarında meydana geldi. Osmaniye'den, Düziçi istikametine giden 55 AFE 158 plakalı otomobil, Çona köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Karşı şeride geçen otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada, Ersin Kar ve Furkan Bebek hayatını kaybetti. Çevrede bulunan insanların ihbarı üzerine üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA