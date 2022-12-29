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Osmaniye’de jandarma ekipleri, bir araç içerisinden tarihi incil ve 3 adet sikke ele geçirdi

Osmaniye’de jandarma ekipleri, bir araç içerisinden tarihi incil ve 3 adet sikke ele geçirdi
29.12.2022 17:53

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Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ismi belirtilmeyen bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler şahsı takip etmeye başladı. Takip sonucunda şüpheli şahıs kullandığı aracıyla D-400 karayolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda bir adet tarihi incil ve 3 adet sikke ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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