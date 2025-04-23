Osmaniye’de feci olay: Elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 23.04.2025 21:16:34

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'ta , sulama kanalında elini yıkamak isteyen 6 yaşındaki Özlem Ü. , elektrik akımına kapıldı. Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Ü. (37) de akıma kapılarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla anne ve kızı, özel araçla Toprakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, anne ve kızı kurtarılamadı.

Olay sonrası bölgenin elektriği kesilirken, sulama kanalı ve çevresinde kaçak akımın kaynağını bulmak için çalışma başlatıldı.