Osmaniye’de feci kaza: Otomobil tarlaya uçtu! 1 ölü 1 ağır yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Ağaca çarparak hurdaya dönen araçta 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kadirli ilçesi Şehit Halis Şişman Mahallesi Çevreyolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adem Cankurt yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan çıktı ve tarlaya uçtu. Tarlada bulunan ağaca çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Adem Cankurt olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Mahçopur ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.