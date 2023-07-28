Osmaniye’de çıkan orman yangınına 4 dakika da müdahale edilip söndürüldü

Korkutan yangında 500 metrekarelik alan zara görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Osmaniye merkez Amanos Dağları eteklerindeki Kabaktepe mevkiinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye ve jandarma ekipler sevk edildi. Yaklaşık 4 dakika gibi bir sürede, alevlere 2 su tankı, 5 arasöz ve 30 personel ile karadan 1 helikopter ile havadan müdahale edildi.

Rekor denilecek kadar kısa bir sürede ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yaklaşıl 500 metrekarelik bir alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor