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Osmaniye'de 5 kız çocuğu çuvalda buldukları 9 yavru köpeğe sahip çıktılar

Osmaniye'de 5 kız çocuğu çuvalda buldukları 9 yavru köpeğe sahip çıktılar
08.05.2023 10:10

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Osmaniye’de 5 kız çocuğu oyun oynarken yol kenarında fark ettikleri çuvalda buldukları ölmek üzere olan 9 yavru köpeğe büyüklerinin desteğiyle barınak yaptı. Çocuklar 2 gün sonra yavruların annesini de buldu. Düziçi ilçesi Farsak köyünde yaşayan Fazilet İslah, Nehir İslah, Zeynep Kılıç, Dilara Kılıç isimli çocuklar oyun oynarken duydukları köpek sesi üzerine yol kenarında hareket eden ağzı kapalı çuvalı fark etti. Çuvalı açan ve içerisinde ölmek üzere olan 9 yavru köpeği gören çocuklar durumu ağabeylerine anlattı. Ağabeylerinin yardımıyla yavru köpeklere barınak yapıp evlerinden getirdikleri süt ve ekmeklerle besleyen ve onlarla ilgilenen çocuklar, iki gün sonra anne köpeği de buldu. Çocuklar anne köpeği yavruların olduğu yere götürerek kavuşmalarını sağladı.

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