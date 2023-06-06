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Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü 13 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
06.06.2023 12:27

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 1 kişinin öldüğü 13 işçinin yaralandığı minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Kaza, önceki gün ilçeye bağlı Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Tapu Tepesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Velican Akbıyık'ın(25) kullandığı 80 LD 420 plakalı otomobil ile tarım işçilerinin bulunduğu 80 AEB 115 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlarda bulunanlar sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarımıyla araç içerisinden çıkartılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 25 yaşındaki otomobil sürücüsü Velican Akbıyık hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

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