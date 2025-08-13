Kaza, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde meydana geldi. Orman ekipleri, bölgedeki yangına müdahale etmek üzere yola çıktı.

Arazöz Şarampole Yuvarlandı

Yangın bölgesine giden arazöz, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

1 Şehit, 5 Yaralı

Kazada orman işçisi Adem Nazım Demirel (20) şehit oldu, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.