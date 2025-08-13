Osmaniye yangına giden arazöz kazası: 1 şehit 5 yaralı!
Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giden arazözün şarampole yuvarlanması sonucu orman işçisi Adem Nazım Demirel (20) şehit oldu, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde meydana geldi. Orman ekipleri, bölgedeki yangına müdahale etmek üzere yola çıktı.
Arazöz Şarampole Yuvarlandı
Yangın bölgesine giden arazöz, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
1 Şehit, 5 Yaralı
Kazada orman işçisi Adem Nazım Demirel (20) şehit oldu, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.