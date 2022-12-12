Haberler Yaşam Videoları Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yer alan Fuego Yanardağı’nda patlama meydana geldi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yer alan Fuego Yanardağı’nda patlama meydana geldi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yer alan Fuego Yanardağı’nda patlama meydana geldi.
12.12.2022 12:24

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:43
Siirt’te bir evin damında...
Yaşam 01:38
Güngören'de parkta kamyonun...
Yaşam 01:42
İstanbul'da son bir haftada 2...
Yaşam 00:44
Fırtınada uçma tehlikesi...
Yaşam 00:36
Drift şov pahalıya patladı
Yaşam 03:12
İstanbul’da akıl almaz kaza...
Yaşam 03:06
İstanbul kabusu yaşadı! Uçan...
Yaşam 06:04
Genç kıza asansörde bıçaklı...
Yaşam 03:02
Kim Milyoner Olmak İster'de 1...
Yaşam 00:59
Tartıştığı annesinin boğazına...
Yaşam 00:37
Şişli'de İspanyol turist...
Yaşam 01:47
Liseli öğrenciler futsal...

Orta Amerika’nın en aktif yanardağlarından biri olan Guatemala'daki Fuego’da Cumartesi gecesi yeniden harekete geçti. Turistik Antigua kentine yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki yanardağ, meydana gelen patlamanın ardından iki kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürtmeye başladı. Yanardağın harekete geçmesinin ardından oluşan yıldırım ise paniğe yol açtı. Patlama nedeniyle gökyüzünü duman bulutu kaplarken, yetkililer yanardağ çevresindeki ana yolları giriş çıkışlara kapattı. Yanardağdaki hareketliliğin yetkililer tarafından takip edildiği ve şuana kadar tahliye operasyonu gerçekleştirilmediği belirtildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA