2016 Miss Turkey yarışmasına katılan ve profesyonel olarak modellik yapan Dilara Kurşun, eski sevgilisi tarafından hayatının şokunu yaşadı. Dilara Kurşun, eski sevgilisi ile geçtiğimiz Haziran ayında son buluşma adı altında karşı karşıya geldi ve "Beni kaçırıp ormanda tecavüz" dedi. Eski sevgili açılan dava kapsamında bugün Ağır Ceza mahkemesinde hakim karşısına çıktı: 'Ben yıldönümümüzü kutlamak için hazırlık yaptım. Kutlama sırasında aramızda tartışma çıktı. Bir anda arabamı alarak gitti. Geri gelip beni aldı. Eve döndükten sonra kavga büyüdü. Olmayan şeyleri iddia eden Kurşun'un saçının teline bile dokunmadım" dedi. İşte manken Dilara Kurşun ile sevgili arasında yaşananlar...