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Orhangazi’de Ana yol Terminal karşısında alt geçit yerine ana yoldan yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama otobüs çarptı

Orhangazi’de Ana yol Terminal karşısında alt geçit yerine ana yoldan yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama otobüs çarptı
29.12.2022 18:39

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Kaza saat 16.30 sıralarında Orhangazi’de Ana yol Terminal karşısında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ana yolda bulunan alt geçidi kullanmak yerine yoğun trafiğin olduğu ana yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen Öztürk T. (78) isimli yaşlı adama bu esnada ana yolda seyir halinde olan Mestan S. (66) idaresindeki 16 S 7577 plakalı servis otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan Öztürk T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı talihsiz adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

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