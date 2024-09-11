Ordu’da üvey babaanne dehşeti: 2 yaşındaki çocuğu balkondan böyle attı

Ordu’nun Korgan ilçesinde bir kadın, 2 yaşındaki üvey torununu balkondan aşağıya attı. Gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Olay, ilçeye bağlı Yeşildere Mahallesi’nde 6 Eylül tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarının eşi Şerefe Çokyaşar (35), eşinin 2 yaşındaki torununu evin balkonundan aşağıya attı. Ağlama seslerinin duyulması üzerine anne Zeynep Çokyaşar, çocuğunu yerden kaldırdı. Durumdan şüphelenen anne, evdeki güvenlik kamerasını inceledi. Bunun üzerine çocuğun düşmediği, Şerefe Çokyaşar tarafından balkondan atıldığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Şerefe Çokyaşar’ı gözaltına aldı. Adli mercilere sevk edilen Çokyaşar, 7 Eylül tarihinde tutuklandı.