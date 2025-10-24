PODCAST CANLI YAYIN
Ordu'da süt yüklü tır ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ordu'da süt yüklü tır ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, süt yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu Karayolu Fatsa Liman Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüksel K. yönetimindeki 39 SC 271 plakalı otomobil ile Fatih Ç. yönetimindeki 28 ACN 045 plakalı süt yüklü tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Yadigar D. yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Foça'da sel: 1 kişi kayıp
Foça'da sel: 1 kişi kayıp
Alanya'da freni boşalan kum yüklü kamyon dehşeti: 1 ölü 1 yaralı
Alanya'da freni boşalan kum yüklü kamyon dehşeti: 1 ölü 1 yaralı
Toprak yığınına çarpıp kanala savrulan motosikletin sürücüsü öldü
Toprak yığınına çarpıp kanala savrulan motosikletin sürücüsü öldü
Aksaray'da feci kaza can aldı: 3 ölü
Aksaray'da feci kaza can aldı: 3 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle