SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ordu’da motosiklet kazası: 1 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Ordu'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 14.04.2025 19:05:46

Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi’nde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Umut A. yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Umut A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Anadolu Öğretmen Lisesi Caddesi'nden gelen Recep B.'nin kullandığı 34 GMB 575 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Umut A. yere savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Afşin’de feci kaza: Otomobil kağıt gibi ezildi! 3 ölü 3 yaralı
14.04.2025Pazartesi
Bursa’da korkunç kaza kamerada: Sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu
14.04.2025Pazartesi
Çorum’da iş kazası: Yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti
14.04.2025Pazartesi
Edirne’de kalp krizi geçiren vatandaşın yardım istediği an kamerada
14.04.2025Pazartesi
Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş erkek cesedi bulundu
14.04.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Ankara Sincan’da cinayet: Eski eşinin erkek arkadaşını öldürdü 00:36
Ankara Sincan’da cinayet: Eski eşinin erkek arkadaşını öldürdü
14.04.2025Pazartesi
Iğdır’da husumetli gruplar arasında taşlı sopalı kavga kamerada: 4 yaralı 00:32
Iğdır’da husumetli gruplar arasında taşlı sopalı kavga kamerada: 4 yaralı
13.04.2025Pazar
Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş erkek cesedi bulundu 03:54
Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş erkek cesedi bulundu
14.04.2025Pazartesi
Antalya’da feci motosiklet kazası: 1 ölü! CHP’li meclis üyesi tutuklandı 02:21
Antalya’da feci motosiklet kazası: 1 ölü! CHP'li meclis üyesi tutuklandı
13.04.2025Pazar
CANLI YAYIN