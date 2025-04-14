Ordu’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Umut A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Anadolu Öğretmen Lisesi Caddesi'nden gelen Recep B.'nin kullandığı 34 GMB 575 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Umut A. yere savrularak yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.