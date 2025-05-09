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Ordu’da korkutan kaza kamerada: Otomobil takla attı! 5 yaralı
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Ordu'da korkutan kaza kamerada: Otomobil takla attı! 5 yaralı

Giriş Tarihi: 9.05.2025 20:06:31

Ordu Ünye Liseler Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri takla attı. Kazada 5 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Ünye ilçesi Liseler Mahallesi Değirmen Yolu Sokak'ta, Irmak Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen Ayten K. yönetimindeki 52 AEM 041 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamaya çalışan Emrullah K. idaresindeki 52 AAF 858 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 52 AEM 041 plakalı otomobil takla atarak ters döndü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ayten K. ve kızı Elif K., diğer otomobil sürücüsü Emrullah K., yanında bulunan Öznur K. ve annesi Fatma K. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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