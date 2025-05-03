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Ordu’da kaybolan iki kişiden biri ölü bulundu!
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Ordu’da kaybolan iki kişiden biri ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 3.05.2025 17:34:56

30 Nisan’dan bu yana haber alınamayan Gizem Sinanoğlu’nun cansız bedeni Küpkaya Kanyonu’nda bulundu. Evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Ordu'da 30 Nisan Çarşamba gününden bu yana kayıp olan iki kişiden biri olan Gizem Sinanoğlu'nun (25) cansız bedeni , Küpkaya Kanyonu'nda 5 metre derinlikte bulundu.

İtfaiye, jandarma, AFAD, polis, su dalgıçları, sağlık ekipleri, arama köpekleri ve dron destekli çalışmalar sonucunda, Sinanoğlu'nun bedeni kaybolduğu noktadan 500 metre aşağıda Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince çıkarıldı.

Sinanoğlu'nun Kastamonu Taşköprü nüfusuna kayıtlı olduğu, Ulubey Meslek Yüksek Okulu'nda laborant ve veteriner sağlık bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Ulubey Belediyesi'nde silindir operatörü olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

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