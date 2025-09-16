PODCAST CANLI YAYIN

Ordu’da kavga kanlı bitti: Bir kişi göğsünden bıçaklandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde çıkan tartışmada 42 yaşındaki Celil D. göğsünden bıçaklandı, saldırgan ise olay yerinden koşarak kaçtı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, saldırgan ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, akşam saatlerinde Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Celil D. (42) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada saldırgan, Celil D.'yi göğsünden bıçakladıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Celil D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Bunlar da Var

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle