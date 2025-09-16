Ordu’da kavga kanlı bitti: Bir kişi göğsünden bıçaklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, saldırgan ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, akşam saatlerinde Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Celil D. (42) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada saldırgan, Celil D.'yi göğsünden bıçakladıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Celil D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.