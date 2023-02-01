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Ordu'da kar güzelliği: Boztepe beyaz gelinliğini giydi

Ordu'da kar güzelliği: Boztepe beyaz gelinliğini giydi
01.02.2023 18:04

OTOMATİK OYNAT

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Ordu'da, bugün yüksek kesimlerde ve yaylalarda başlayan kar yağışı sonucu 530 metre yüksekliğindeki Boztepe beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Boztepe'ye vatandaşlar fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar kartopu oynadı. Yoğun bir insan kalabalığının olduğu Boztepe’de vatandaşlar, karın keyfini çıkarttı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda olması muhtemel bir aksaklığın yaşanmaması adına sürekli olarak temizlik ve buzlama çalışması yaparken, kış lastiği olmayan bazı araçlar ise Boztepe’ye çıkmakta zorlandı. Araçlar, çevredeki vatandaşların yardımıyla itilerek, yukarıya çıkabildi.

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