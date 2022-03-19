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Ordu'da heyelan anı kamerada...Elektrik direği böyle yıkıldı

Ordu'da heyelan anı kamerada...Elektrik direği böyle yıkıldı
19.03.2022 11:20

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Ordu’nun Kumru ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu istinat duvarı uçtu, elektrik direği devrildi. Direğin devrilme anı ise kameralara yansıdı. Ordu genelinde etkili olan kar yağışının ardından eriyen kar suları, toprak zeminin yumuşamasına sebep oldu. Kumru ilçesinde 7 mahallenin geçiş yolu olan Duman Mahallesi’nde yumuşayan toprak zeminin kayarak heyelana neden olması sonucu yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Heyelanla birlikte burada bulunan elektrik direği de toprak zeminle birlikte kayarak aşağı uçtu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Elektrik direğinin telleri koparken, bölgeye sevk edilen elektrik arıza ekipleri alanda güvenlik önlemlerini alarak çalışma başlattı. Karayolu ekipleri de önlem aldı.

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