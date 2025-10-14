Ordu'da feci kaza kamerada: Sürücü epilepsi nöbeti geçirdi!

PODCAST CANLI YAYIN
Ordu'nun Ünye ilçesinde epilepsi nöbeti geçiren kamyonet sürücüsü, park halindeki araçlara çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Liseler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 KD 921 plakalı kamyoneti ile seyir halinde olan Recep Karakullukçu, epilepsi nöbeti geçirdi. Bu esnada kamyonet kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 3 tekerlekli elektrikli bisiklete ve otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Recep Karakullukçu, ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonet sürücüsünün kaldırıma çıktığını gören çevredeki esnafların paniklediği görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

