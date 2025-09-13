PODCAST CANLI YAYIN

Ordu'da düğün konvoyunda feci kaza kamerada: Polis aracıyla çarpıştı! 2 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde düğün konvoyunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, trafik polislerinin radar otosuna çarptı. Kazada bir polis memuru ile küçük kız yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında polis aracıyla çarpışan otomobildeki küçük kız ile bir polis memuru yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda seyreden Sinan T. yönetimindeki 52 AEC 356 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu radar uygulaması yapan Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne bağlı trafik otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı içinde bulunan polis memuru Yavuz İleri (50) ile otomobil sürücüsünün kızı H.C. Temiz yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobiller çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün önündeki araca çarpmamak için yavaşladığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek polis otosuna çarptığı anlar yer aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

