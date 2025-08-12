PODCAST CANLI YAYIN

Ordu’da dehşet: Eşini vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti!

Ordu’nun Altınordu ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla bacağından vuran adam, aynı silahla kafasına ateş ederek ağır yaralandı. Olayda 1’i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da aile içi kavga kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde eşiyle tartışan bir kişi, kadını bacağından vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti. Olayda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Bucak Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında meydana gelen olayda, Selma M. (45) ile eşi İlkay M. (50) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlkay M., el yapımı tabancayla eşini bacağından vurdu. Ardından aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı İlkay M., Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, bacağından yaralanan Selma M. ise Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çiftin iki çocuk sahibi olduğu, bir süredir ayrı yaşadıkları iddia edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

