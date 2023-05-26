Ordu'da bir vatandaşı 60 bin lira dolandırdılar sonra "Allah razı olsun, seni uğraştırdık" dediler

Ordu’da, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara inanan kişi 60 bin lira dolandırıldı. Dolandırıcılar, vatandaşın adına kredi çekip parayı kendi hesabına aktardıktan sonra aradı ve ‘Allah razı olsun, seni uğraştırdık’ dedi. Altınordu ilçesinde özel sektörde çalışan evli ve engelli çocuk babası 43 yaşındaki Onur Tıkıç’ı bir süre önce arayan dolandırıcılar kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. Dolandırıcıların ‘kredi başvurunuz için aradık’ sözüne inanan Tıkıç, karşı tarafından verdiği talimatları yerine getirdi. İlk etapta 30 bin kredi çeken Tıkıç’ın, kredi kartı limiti de yükseltildi ve oradaki paralar da kullanıldı. Onur Tıkıç, toplamda 60 bin TL dolandırıldığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.