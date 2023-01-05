Haberler Yaşam Videoları Ordu’da 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, yan binanın çatı kısmında da hasar oluştu

Ordu’da 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, yan binanın çatı kısmında da hasar oluştu

Ordu’da 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, yan binanın çatı kısmında da hasar oluştu
05.01.2023 00:35 - Son Güncelleme: 05.01.2023 00:49

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Olay, Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatı katından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis, sağlık, doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vinç yardımıyla 5 katlı binanın çatı kısmına ulaşarak, alevleri söndürmek için çalışma başlattı, bu esnada da çevrede polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevler söndürülerek, kontrol altına alındı. Yaralanmanın olmadığı yangının baca kısmından çıkarak çatıya ulaştığı tahmin edilirken, yangın nedeniyle yan binanın çatı kısmında da küçük çaplı hasar oluştu.

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