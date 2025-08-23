PODCAST CANLI YAYIN

Ordu Ünye’de cip patpata çarptı: 2 kişi yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde cip ile patpatın çarpıştığı kazada, patpat sürücüsü ve eşi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

CİP PATPATA ÇARPTI, 2 KİŞİ YARALANDI
Ordu'nun Ünye ilçesinde cip ile patpatın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Ünye-Akkuş-Niksar karayolu Çatalpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

PATPAT DEVRİLDİ
Edinilen bilgiye göre, Neşter A. yönetimindeki 34 GLY 41 plakalı Honda CR-V marka cip, Burhan B. idaresindeki patpata çarptı. Çarpışmanın etkisiyle patpat devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada patpat sürücüsü Burhan B. ve yanında bulunan eşi Asiye B. yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

