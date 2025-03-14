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Önce İETT otobüsüne sonra bariyere çarptı: 2 yaralı
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Önce İETT otobüsüne sonra bariyere çarptı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 18:22 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2025 18:22

Avcılar, E5 yan yolda hızlı gittiği ileri sürülen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce İETT otobüsüne ardından bariyerlere çarparak, meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay, saat 16.30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 yan yolda yaşandı. İddiaya göre, 34 CDL 950 plakalı otomobilin sürücüsü aşırı hızla giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce önündeki İETT otobüsüne ardından da bariyerlere çarptı. Kaza sonucunda iki kişi yaralanırken otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucunda hafif yaralanan sürücü ve yanındaki şahsın kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi. Bölgede kaza nedeniyle yoğun trafik oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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