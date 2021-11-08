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Ölüme meydan okuyan motosiklet sürücüleri böyle görüntülendi

Ölüme meydan okuyan motosiklet sürücüleri böyle görüntülendi
08.11.2021 16:22
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Bursa’da canlarını hiçe sayıp motosikletin üzerine yatarak ilerleyen ve zikzak çizen sürücülerin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla anbean kaydedildi. Olay İnegöl-Bursa yolunda meydana geldi. İki arkadaş motosikletleriyle daha fazla sürat yapmak için motosikletlerin üzerine yatarak ilerledi. Ölümle burun buruna ilerleyen sürücüler yoldaki diğer araçların arasında zikzak çizdi. Canlarını hiçe sayan sürücüler, diğer otomobil sürücülerine zor anlar yaşattı. Aynı güzergâhta seyreden bir sürücü ise motosikletli şahısları cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan o görüntü ise tepki topladı.

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