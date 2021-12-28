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Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
28.12.2021 09:19

OTOMATİK OYNAT

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İzmir'in Buca ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir iş yerine girdi. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, meydana gelen korku dolu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre olay, 22 Aralık Çarşamba sabahı saat 10.30 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre D.B. yönetimindeki 35 AVR 125 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerine girdi. Çalışanlar korku dolu anlar yaşarken, kaza nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonucu iş yerinde yaklaşık 150 bin lira maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

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