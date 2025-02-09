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Ölü olarak taburcu edilen adam son yolculuğuna uğurlandı!
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Ölü olarak taburcu edilen adam son yolculuğuna uğurlandı!

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 19:30 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 19:30

Rahatsızlığı nedeniyle Kuşadası'ndaki Özel Gözde Hastanesi'ne yatırılan 94 yaşındaki Recep Abbaslar'ın yakınlarını arayan hastane görevlileri, hastayı taburcu edeceklerini belirterek, ambulans ayarlamalarını istedi. Bunun üzerine özel hastanenin ambulans ücretini pahalı bularak dışardan ambulans ayarlayan Abbaslar'ın yakınları ambulansla hastaneye geldi. Hastaneden taburcu edilen dedeleri Recep Abbaslar'ın tekerlekli sandalyede adeta çuval gibi bağlı şekilde durmasından şüphelenen torunu Recep Levent Abbaslar, cep telefonu kamerası ile yaşananları kaydetmeye başladı. Dedesinin ölmüş halde taburcu edildiğini fark edince hastanedeki sağlık görevlilerinin dedesinin nabzını kontrol etmesini isteyen Abbaslar'ın talebi üzerine yaşlı adam kırmızı kod ile götürüldü. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, taburcu edilmek üzere olan hastanın ölmüş olduğu ortaya çıktı. Cuma günü yaşamını yitiren Recep Abbaslar için bugün Hatice Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve merhumun yakınları katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abbaslar'ın cenazesi, Yeni Asri Mezarlığı'na defnedildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde, yaşlı adamın yakınları ayakta durmakta zorluk çekti.

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