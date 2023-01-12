Öldürülen kardeşinin duruşmasında tercümanı jiletle yaralamıştı, hakim karşısına çıktı

Duruşma salonu savaş alanına dönmüştü

22 Eylül 2021 tarihinde ise genç kızın katil zanlısı Muhammed A.'nın Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşma salonunda Ayşegül'ün babası Metin Aydın, annesi Şükran Aydın, kardeşi Esat Aydın ve çok sayıda avukat hazır bulundu. Sanık Muhammed A. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Zanlının savunmasını yaptığı sırada "Ben yapmadım, kendisi düştü" demesi üzerine aile duruma tepki gösterdi. Sanığın bu sözlerinin ardından sinirlerine hakim olamayan ağabey Esat Aydın, duruşma salonuna soktuğu jilet ile tercümanı yaraladı. Olayın ardından duruşma salonundan çıkarılarak gözaltına alınan Esat Aydın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç kızın ağabeyi hakim karşısına çıktı

Hakkında dava açılan ağabey Esat Aydın, Gebze 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Yargılanmasına başlanan Aydın, yaptığı savunmada pişman olduğunu, kardeşinin ölümünün ardından psikolojik olarak çok yıprandığını ve tercüman İ.N.'yi, genç kızın katil zanlısı Muhammed A. sandığını söyledi. Olayı gerçekleştirdiği jileti ise yaptığı mermercilik mesleği için sürekli cüzdanında taşıdığını, duruşmaya gireceği esnada jiletin cüzdanında olduğunu unuttuğunu ve adliyeye kasıtlı olarak sokmadığını ifade etti. Ağabey Esat Aydın'ın savunmasının ardından mahkeme heyeti, ağabey Esat Aydın'ın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma ise 27 Nisan 2023 tarihine ertelendi.