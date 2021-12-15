Öldü sanıldı, uyuduğu ortaya çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde trafo bahçesinde yerde yatan şahsın vatandaşların uyarılarına rağmen tepki vermemesinin ardından yapılan ihbar ile olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, şahsın uyanması ile normale döndü. Aydın’ın Efeler ilçesinde trafo bahçesinde yerde yatan şahsın vatandaşların uyarılarına rağmen tepki vermemesinin ardından yapılan ihbar ile olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, şahsın uyanması ile normale döndü. Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar, 1914 Sokak ile Münir Özkul Sokağı’nın kesiştiği noktada bulunan trafonun bahçesinde yerde hareketsiz bir şekilde yatan birisini gördü. Hareketsiz yatan adamın seslenmelerine rağmen tepki vermemesi üzerine öldüğünü düşünen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gerçek ise polis ve sağlık ekipleri gelince ortaya çıktı. Yerde yatan adamın sesleri duyup uyanması ile herkes rahat bir nefes aldı. Polis ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olayın ardından yapılan kontrollerde, adamın 48 yaşında olduğu ve akşam saatlerinde trafonun duvarından atlayarak bahçeye girerek uyuduğu öğrenildi. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından ekipler normale dönerken, sağlık kontrolü istemeyen vatandaş da kontrollerinin ardından trafo bahçesinden eşyalarını alarak olay yerinden uzaklaştı.