Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgede yaşam normale dönmeye başladı. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, güvenli bir şekilde okula gitmenin mutluluğunu yaşayan çocukların videosunu paylaştı.
Okula dönen Suriyeli çocuklardan Türkiye'ye teşekkür31.12.2019 00:20
- Okula dönen Suriyeli çocuklardan Türkiye'ye teşekkür
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