Haberler Video Okula dönen Suriyeli çocuklardan Türkiye'ye teşekkür

Okula dönen Suriyeli çocuklardan Türkiye'ye teşekkür

31.12.2019 00:20

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgede yaşam normale dönmeye başladı. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, güvenli bir şekilde okula gitmenin mutluluğunu yaşayan çocukların videosunu paylaştı.


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