PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
Okul çıkışı zorbalığa uğrayan 12 yaşındaki çocuğa acımasız şiddet! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 11:19
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
İzmir'de 12 yaşındaki B.T., akran zorbalığına uğrayarak okul çıkışında 10 kişilik bir grup tarafından darp edildi. Anne Fatma Sivrikaya, "Kimsenin çocuğu sahipsiz değil" diyerek şikâyetçi olurken, olayla ilgili disiplin soruşturması başlatıldı.
Bunlar da Var
00:09
Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
15.09.2025
Pazartesi
08:54
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
15.09.2025
Pazartesi
01:24
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
15.09.2025
Pazartesi
01:01
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
15.09.2025
Pazartesi
CANLI YAYIN