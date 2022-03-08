Öğrenciler unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatını öğrendi

Unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatının yaygınlaşmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla Edirne 75. Yıl İlkokulu ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde etkinlik düzenlendi. Unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatını yapmayı öğrenen öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte eğlenceli ve keyifli vakit geçirdi. Edirne Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından öğrenci ve öğretmenlere, ebru sanatının yapımını anlattı. İlk olarak tekneye yoğunlaştırılmış su ekleyen ve istenen kıvamı yakalayana kadar karıştıran öğrenciler, daha sonrasında teknede hazırlanan sıvı tülbentten süzülerek temizleme işlemi yaptı.