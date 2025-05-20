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O anlar kamerada: Öğrenciler kaldırımda ezildi!
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O anlar kamerada: Öğrenciler kaldırımda ezildi!

Giriş Tarihi: 20.05.2025 17:30:46

Yalova’da bir kadın sürücü, park etmeye çalıştığı sırada otomobili kaldırıma çıkararak 2 lise öğrencisine çarptı. Otomobilin altında kalan Sena Nur Şahin ağır yaralandı.

Yalova merkeze bağlı Kadıköy beldesinde yaşanan kaza, görenleri dehşete düşürdü. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü E.G. idaresindeki otomobil, yol kenarına park etmeye çalışırken kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımdan geçen 18 yaşındaki Sena Nur Şahin ve bir arkadaşı aracın altında kaldı. Kazanın etkisiyle yere savrulan genç kızlardan Sena Nur Şahin otomobilin altında sıkıştı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin aniden kaldırıma çıkıp genç kızlara çarptığı ve çevredeki vatandaşların panikle yardıma koştuğu görülüyor. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarak otomobili genç kızın üzerinden çekti. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Sena Nur Şahin'i ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya karışan kadın sürücünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

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