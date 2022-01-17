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Nişanlıyken aldıkları otobüsü düğüne kadar lüks karavan haline getirdiler

Nişanlıyken aldıkları otobüsü düğüne kadar lüks karavan haline getirdiler
17.01.2022 13:42

OTOMATİK OYNAT

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Antalya’da yaşayan Yağmur ve Mert Kaybaki çifti, hurda halde aldıkları otobüsü lüks bir karavana çevirdi. Nişanlıyken aldıkları otobüsü düğünlerine kadar en ince ayrıntısına kadar düşünüp yaptıran çift, karavanlarını düğün arabası olarak da kullandı. 6 aydır evli olan ve karavanda yaşamlarını sürdüren genç çift her gün istedikleri bir manzaranın karşısında uyanmanın keyfini yaşıyor. Karavanda yaşamı herkese tavsiye eden Mert Kaybaki, “Bir gün Konyaaltı sahili bizim manzaramız olabiliyor bir gün Boğaçayı manzaramız oluyor. Yerimizi kendimiz belirliyoruz” dedi. Antalya’da nişanlıyken aldıkları otobüsü, evlenene kadar lüks bir karavana çeviren Yağmur ve Mert Kaybaki çifti 6 aydır yaşamlarını karavanda sürdürüyor. Her gün başka bir manzara karşısında uyanmanın keyfini yaşayan çift, karavanlarına ‘yeni gelin’ karavanı diyor. Yeni evlenen çiftler gibi ev düzmek yerine karavan düzen çift, ailelerinden de bu konuda tam destek aldı. Genç çifte, düğünde takı yerine otobüs lastiği bile takıldı. Çiftin istediği ise güvenlikleri için Antalya’da bir karavan parkının olması.

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