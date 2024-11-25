Niğde'deki çifte cinayetin failleri tutuklandı

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 17:59 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 17:59

Otomobil tamircisi Özkan ve Yalçın, 22 Kasım'da ailelerinin kayıp başvurusunun ardından Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'taki bir dairede ölü bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada cinayet şüphesi üzerine Bor Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Cinayet Büro ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan araştırmalarda zanlılar F.H. ve S.H.'nin yer gösterme işlemi sırasında olayda kullanıldığı düşünülen bir kurusıkıdan bozma tabanca, iki bıçak ve bir kelepçe gömülü halde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından Bor Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan ve aynı apartmanda yaşadıkları öğrenilen F.H. ve S.H., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.