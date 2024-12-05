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Niğde'de sahte alkol ve tefecilik operasyonu!
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Niğde'de sahte alkol ve tefecilik operasyonu!

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 18:18 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 18:18

Niğde'de sahte alkol ve tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı. Operasyonda suç unsuru taşıyan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Niğde'de sahte alkol satışı ve tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sahte alkol satışı ve tefecilik yapan şahıslara yönelik yapılan planlı operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Alınan ifadelerden sonra 1 şüpheli şahıs serbest bırakılırken 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 18 adet suç unsuru olarak değerlendirildiği düşünülen doldurulmuş senet, 11 adet boş senet, 6 adet 1 litrelik sahte alkol, 2 adet 0.50 ml.'lik sahte alkol, 1 adet 50 cc.'lik sahte alkol, tefecilik suçunda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ajanda ele geçirildi.

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