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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023, 20:42 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023, 20:48

Niğde’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Niğde’de otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Niğde Sazlıca Kavşağında meydana gelen kazada, 51 KC 009 plakalı otomobille 17 yaşındaki Enes Ş.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosikletin sürücüsü Enes Ş. (17) ağır yaralandı.


Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.


Tedaviye alınan Enes Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (ST)

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