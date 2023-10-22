Niğde’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Niğde Sazlıca Kavşağında meydana gelen kazada, 51 KC 009 plakalı otomobille 17 yaşındaki Enes Ş.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosikletin sürücüsü Enes Ş. (17) ağır yaralandı.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan Enes Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (ST)