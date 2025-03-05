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Niğde’de hastası tarafından bıçaklanan beyin cerrahı ölümden döndü: Bana yapay zeka yerleştirdi
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Niğde'de hastası tarafından bıçaklanan beyin cerrahı ölümden döndü: "Bana yapay zeka yerleştirdi"

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 11:52 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2025 11:52

Niğde’de ameliyatını yapan Beyin Cerrahı Dr. Burak Yürük'ü bıçaklayan T.S. adliyeye sevk edilirken, doktoru kendisine yapay zeka yerleştirdiği gerekçesi ile bıçakladığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S., doktoru neden bıçakladığı sorusuna, "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var" diye cevap verdi.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde dün öğle saatlerinde Dr. Burak Yürük ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında tartışma çıkmış, T.S., Yörük'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen T.S, hastaneye sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.


Sağlık durumu iyi olan 34 yaşındaki Doktor Burak Yörük'ün, bir süre önce 62 yaşındaki T.S.'nin beyin ameliyatını gerçekleştirdiği bildirildi.

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