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Niğde'de bir şahıs çaldığı otomobili yakarak kayıplara karıştı

Niğde'de bir şahıs çaldığı otomobili yakarak kayıplara karıştı
02.01.2022 11:03

OTOMATİK OYNAT

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Niğde’de gece meydana gelen olayda bir kişi çaldığı otomobili yakarak kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesinde E.K’ye ait olan otomobil bulunduğu yerden çalındı. Olaydan sonra kaçan araç hırsızı bir süre sonra çaldığı otomobili ateşe verdi. Otomobilin yandığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Niğde itfaiyesi tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken Niğde İl emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri otomobili çaldığı ve yaktığı iddia edilen H.O. isimli şahsı kısa süre de yakaladı.

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