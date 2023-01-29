Nevşehir'de U dönüşü yapan araca aynı istikametteki otomobil çarptı

Kaza Nevşehir Sulusaray yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 AJ 2472 plakalı araç sürücüsü Enes E. yolda U dönüşü yapmak istediği anda aynı istikamette seyreden Ulusoy A.nın kullandığı 50 AB 504 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi takla atarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada takla atan araç içerisinde sıkışan sürücü Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansta ilk tedavisi yapılan sürücü daha sonra çevredekilerden sigara istedi. Kaza yapan sürücünün yakınları Ulusoy buradan Sulusaray istikametine gidiyormuş. Diğer araç yol ortasında bir anda U dönüşü yapmak isteyince kaza meydana gelmiş şeklinde konuştu.