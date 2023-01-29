Haberler Yaşam Videoları Nevşehir'de U dönüşü yapan araca aynı istikametteki otomobil çarptı

Nevşehir'de U dönüşü yapan araca aynı istikametteki otomobil çarptı

Nevşehir'de U dönüşü yapan araca aynı istikametteki otomobil çarptı
29.01.2023 23:44

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:07
Kırmızı ışıkta duramayan araç...
Yaşam 01:35
Çukurca'da kar yağışı hayatı...
Yaşam 00:48
İstanbul'da kar yağışı...
Yaşam 01:35
87 yaşındaki soğukkanlı katil...
Yaşam 00:31
Kamyonet şarampole devrildi: 1...
Yaşam 01:23
Osmaniye'de zincirleme kaza; 7...
Yaşam 00:38
Üzerine kapı camı düşen berber...
Yaşam 02:06
Antalya'da silahlı kavga!...
Yaşam 01:52
Otomobilin çarptığı yaya...
Yaşam 01:33
Bursa'da kontrolden çıkan...
Yaşam 02:43
Önce bariyerlere çarptı...
Yaşam 02:22
Anestezi teknikeri genç evinde...

Kaza Nevşehir Sulusaray yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 AJ 2472 plakalı araç sürücüsü Enes E. yolda U dönüşü yapmak istediği anda aynı istikamette seyreden Ulusoy A.nın kullandığı 50 AB 504 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi takla atarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada takla atan araç içerisinde sıkışan sürücü Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansta ilk tedavisi yapılan sürücü daha sonra çevredekilerden sigara istedi. Kaza yapan sürücünün yakınları Ulusoy buradan Sulusaray istikametine gidiyormuş. Diğer araç yol ortasında bir anda U dönüşü yapmak isteyince kaza meydana gelmiş şeklinde konuştu.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA