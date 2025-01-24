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Nevşehir’de trafik kazası: 2 yaralı
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Nevşehir’de trafik kazası: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 22:03 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2025 22:03

Nevşehir’de üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza Raşit Bey Mahallesi Vaiz Osman Hoca Bulvarı üzerinde bulunan TUİK kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye E.E. kullandığı 50 ES 384 plakalı otomobil ile seyir halindeyken kavşağa kontrolsüz giren M.B.’nin kullandığı 50 AEM 703 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birisi park halinde bulunan 50 EF 145 plakalı bir başka otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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