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Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 24 yaralı

Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 24 yaralı
17.07.2023 10:09

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Niğde - Ankara otoyolunda Şırnak'tan Düzce'ye tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Ç.'nin sürücüsü olduğu 73 M 1006 plakalı minibüs Yazıhüyük kavşağında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de minibüste bulunan yaralıların ilk tedavisini yaptı. Yaralılardan 11'i Niğde'deki, 13'ü ise Nevşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaşam Videoları

Kaza, saat 05.30 sıralarında Ankara- Niğde otoyolunun 248'inci kilometresinde meydana geldi.

Şırnak'tan Düzce'ye fındık hasadı için giden işçileri taşıyan Hüseyin Çetin yönetimindeki 73 M 1006 minibüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından şarampole devrildi.

Hurdaya dönen araçta sürücü Çetin ile 23 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nevşehir ve Niğde'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

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